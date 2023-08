W czwartek w warszawskiej siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił "jedynki" na listach do Sejmu. Po konferencji dziennikarze chcieli porozmawiać m.in. z Antonim Macierewiczem. To co uchwyciły kamery TVN24 może rozbawić.

Marszałek senior Antoni Macierewicz będzie "jedynką" w Piotrkowie Trybunalskim. Między innymi na niego czekali przed siedzibą PiS dziennikarze. Polityk jednak nie chciał rozmawiać z przedstawicielami mediów. Reklama Kamery TVN24 uchwyciły komiczną ucieczkę Antoniego Macierewicza przed dziennikarzami. Nagranie opublikował profil programu "Szkło kontaktowe" na platformie "X" (wcześniej Twitter). Olga Papiernik