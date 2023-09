W sobotę w Kielcach odbywa się Konwencja Programowa Trzeciej Drogi - Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni.

Trzecia Droga "dla wszystkich"

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że jest to konwencja o osobach z niepełnosprawnością, o polityce społecznej i Polsce równych szans. To najpiękniejsza konwencja, to najwspanialsze wydarzenie, to wielkie zwycięstwo tych, którzy przez lata byli często niewidoczni, niezauważani przez systemy państwa i partie - mówił lider ludowców.

Dzisiaj mówimy wam: Trzecia Droga jest właśnie dla was wszystkich, bo nie musimy wybierać miedzy wspólnotą a wolnością. I wspólnota, i wolność jest czymś, co nam się wszystkim należy - dodał Szymon Hołownia. Apelował do wszystkich, którzy oglądają konwencję, by nabrali nadziei, że wraca normalność.

Widmo wojny domowej

Jesteśmy wspaniałym narodem. Wspaniałym społeczeństwem, mamy wielkie serca. Tymczasem ktoś wmówił nam, że jesteśmy małymi, agresywnymi ludźmi, którzy zamykają się przed innymi i z tego robią swoją siłę. To słabość, bo zamknięcie zawsze jest słabością. A człowiek pewny siebie, troskliwy, czuły, wrażliwy, mądry - to człowiek zawsze otwarty. I tacy jesteśmy na Trzeciej Drodze - zapewnił Hołownia.

Musimy zatrzymać tych, którzy chcą nas skłócić, podzielić, którzy doprowadzają do wojny domowej, nie tylko już politycznej, ale już do fizycznych ataków. Mówimy stop nienawiści, stop hejtowi, stop zawiści i stop chamstwu. Trzeba Polskę ratować - powiedział Kosiniak-Kamysz.