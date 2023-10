Marsz Miliona Serc w Warszawie. TRASA

Znana jest trasa przemarszu zwolenników opozycji. Uczestnicy wyruszą z ronda Dmowskiego. Stamtąd przejdą ulicą Marszałkowską do Świętokrzyskiej – w stronę Ronda ONZ. Po dojściu do ronda marsz skręci w prawo, w aleję Jana Pawła II. Idąc tą ulicą uczestnicy dojdą do ronda "Radosława" - to ostatni punkt na trasie MarszuMiliona Serc.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12. Trasa Marszu Miliona Serc ma ponad 4 km. Zakończenie przemarszu planowane jest na godz. 16.