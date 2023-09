Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazała PAP, że w nocy z soboty na niedzielę na wschodzie i na północy Polski zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju, jak powiedziała synoptyk IMGW, zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane. W rejonach podgórskich spodziewane są krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do ok. 300 m – ostrzegła Dąbrowska.

Temperatura minimalna

Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza miejscami na południu i na Mazowszu, do ok. 14-15 stopni Celsjusza nad morzem. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, szczególnie Karpat i miejscami na południu Mazowsza. Tam, jak zaznaczyła synoptyk IMGW, temperatura spadnie do ok. 5 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby, zachodni i północno-zachodni, na Wybrzeżu jeszcze porywisty i tam powieje z siłą do 55 km/h.

Marsz miliona serc. Jaka będzie pogoda?

Niedziela zapowiada się pochmurnie i z deszczem na północy kraju. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół będzie umiarkowane. Padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do ok. 20 stopni Celsjusza na obszarze południa ziemi lubuskiej i Wielkopolski. Chłodniej w rejonach podgórskich, szczególnie Karpat. Tam ok. 13 stopni – powiedziała synoptyk IMGW.

Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni. Jeszcze na północnym wschodzie i na Wybrzeżu porywisty, z tym że te porywy nie powinny przekroczyć 40 km/h i będą słabnąć z upływem dnia – wskazała Dąbrowska.

autorka: Inga Domurat