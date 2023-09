Reklama

Długoterminowa prognoza temperatury i opadu opublikowana przez IMGW

W jednym z najnowszych wpisów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pojawiła się eksperymentalna prognoza długoterminowa anomalii średniej temperatury i opadu na miesiące od października 2023 do stycznia 2024. Przedstawia ona:

średnią miesięczną temperaturę powietrza

miesięczną sumę opadów atmosferycznych

oddzielnie na każdy miesiąc od października do stycznia dla wybranych miast w Polsce. Wyniki prognozy są przedstawione w formie porównania do normy trzydziestoletniej z lat 1991-2020. Zgodnie z tym:

gdy przewidywana średnia temperatura lub też suma opadów jest w normie - oznacza to, że według prognozy dany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w okresie referencyjnym;

- oznacza to, że według prognozy dany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w okresie referencyjnym; gdy średnia jest poniżej normy to zakłada się, że prognozowany miesiąc będzie odpowiednio chłodniejszy lub bardziej suchy od średniej z lat 1991-2020, przy czym tu pod uwagę bierze się 20 obserwowanych tych samych miesięcy z okresu referencyjnego;

to zakłada się, że prognozowany miesiąc będzie odpowiednio chłodniejszy lub bardziej suchy od średniej z lat 1991-2020, przy czym tu pod uwagę bierze się 20 obserwowanych tych samych miesięcy z okresu referencyjnego; analogicznie gdy przewidywana średnia jest powyżej normy to prognozowany miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry.

Prognoza pogody na październik 2023

Według prognozy Instytutu średnia temperatura w październiku we wszystkich województwach będzie powyżej normy - będzie to zatem miesiąc ciepły. Natomiast suma opadów na terenie całej Polski utrzyma się w normie.

Najcieplej będzie we Wrocławiu. Norma dla tego regionu wynosi od 8,7 to 10,8 stopni Celsjusza. Zgodnie z prognozami IMGW październik będzie jednak cieplejszy w stolicy Dolnego Śląska. Najchłodniej bywa w tym miesiącu w Zakopanem – norma to 5,4 a 7,6 stopnia Celsjusza – jednak tutaj prognozowane temperatury również będą wyższe. Jeśli chodzi o opady, to najwięcej będzie padać w Zakopanem. Może spaść tam około 102 mm opadu. Natomiast najbardziej sucho - jak zwykle w tym okresie - będzie w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Poznaniu. Niemniej jednak w całej Polsce ilość opadów będzie podobna jak w referencyjnym okresie trzydziestoletnim.

Prognoza pogody na listopad 2023

Temperatury w listopadzie będą w normie. Natomiast pod kątem opadów tegoroczny listopad będzie miesiącem mokrym.

Najcieplej według średniej będzie w Opolu i we Wrocławiu - tam termometry mogą wskazać nawet 6,4 stopnia Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w: Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Rzeszowie, Łodzi oraz w Warszawie. Najchłodniej w Zakopanem. Tam temperatura powietrza zgodnie z prognozą IMGW będzie mieścić się w granicach normy wieloletniej: między 1,3 a 3,2 stopnie Celsjusza. Podobnie będzie w Suwałkach - maksymalna średnia temperatura może wynieść 3,5 stopnia.

Pod kątem opadów w całym kraju będzie ich więcej niż w okresie referencyjnym. Najwięcej padać będzie w Zakopanem oraz w Koszalinie - ilość opadu przekroczy wartość graniczną odpowiednio 74,2 i 71,1 mm. Najbardziej sucho według średniej w listopadzie jest we Wrocławiu – tam również prognozowane jest przekroczenie górnej granicy normy wynoszące 34,9 mm. Zatem tegoroczny listopad dla całej Polski będzie bardziej deszczowy.

Prognoza pogody na grudzień 2023

Tegoroczny grudzień będzie miesiącem ciepłym i mokrym. Bowiem zarówno średnia temperatura, jak i suma opadów będą wyższe od średniej trzydziestoletniej.

Najcieplej będzie w Gdańsku oraz Koszalinie. Tam termometry średnio przekroczą 2,9 stopnia Celsjusza. Zgodnie z normą najchłodniej w listopadzie jest zazwyczaj w Zakopanem. Wartości normy dla tego regionu to od -3,1 do -1,1 stopnia Celsjusza. Jednak tegoroczny grudzień będzie cieplejszy.

Jeśli chodzi o grudniowe opady, to najwięcej będzie ich w Koszalinie – ich ilość przekroczy 73,4 mm - natomiast prawdopodobnie najmniej we Wrocławiu – dla tego regionu górna granica normy wynosi 30,5 mm, jednak ona też zostanie przekroczona.

Prognoza pogody na styczeń 2024

Jaki będzie początek nowego roku? Styczeń 2024 będzie miesiącem z większą niż zazwyczaj ilością opadów. Natomiast temperatury powietrza w całym kraju utrzymają się w normie. W przeważającej części kraju temperatury powietrza mogą być minusowe. Najchłodniej będzie w Suwałkach, w Zakopanem oraz w Białymstoku. Natomiast najcieplej we Wrocławiu, Koszalinie, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze.

W styczniu przyszłego roku padać będzie więcej niż zazwyczaj. Najwięcej opadu może spaść w Koszalinie i Zakopanem – przekraczając wartości normy odpowiednio 58,2 i 57,6 mm. Najmniej w Gdańsku, Wrocławiu oraz Warszawie.