Prognozy IMGW: Wyjątkowo ciepła końcówka września

Druga połowa września według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, powinna być bardzo ciepła. W tygodniu od 18 do 24 września anomalia średniej temperatury w porównaniu do tego samego okresu w latach od 1991-2020 będzie wynosić od 1,3 stopnia Celsjusza na zachodnim krańcu woj. lubuskiego do 4,2 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu. W przeważającej części kraju będzie od około 2 do prawie 4 stopni cieplej niż zwykle, średnio o około 3 stopnie.

Wyższych temperatur niż w minionym trzydziestoleciu można się spodziewać również pomiędzy 25 września a 1 października. Będzie cieplejśrednio o około 2 stopnie Celsjusza, od 0,9 do 2,5 stopnia. Największy wzrost temperatury, podobnie jak tydzień wcześniej, prognozowany jest we wschodniej, południowej i południowo wschodniej części kraju oraz na Pomorzu.

Prognozy długoterminowe: Zaskakujące temperatury w październiku

Zarówno według eksperymentalnej prognozy długoterminowej IMGW, jak i według synoptyków z Amerykańskiej Narodowej Administracji Oceaniczej i Atmosferycznej (NOAA) październik będzie cieplejszy niż zwykle. Potwierdzają to również dane Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF).

W pierwszym tygodniu od 2 do 8 października anomalia średniej temperatury będzie wynosić od 0,5 stopnia Celsjusza na granicy woj. lubuskiego i Dolnego Śląska do 2,9 stopnia na Pomorzu. Średnio temperatura będzie wyższa o około 1,5 stopnia niż zwykle.

Co zaskakuje najbardziej?Im później, tym większy wzrost temperatur

W drugim tygodniu października, między 9. a 15. dniem miesiąca, w tych samych rejonach Polski będzie cieplej od 0,7 do 2,7 stopnia Celsjusza. W większości kraju temperatura podniesie się średnio o około 2 stopnie.

Ale już w przedostatnim tygodniu miesiąca, od 16 do 22 października wzrost temperatur będzie wyjątkowo wysoki. Wyniesie średnio prawie 3 stopnie Celsjusza. Od 1 do 3,4 stopnia Celsjusza. Największa anomalia prognozowana jest na Pomorzu, a także na Podkarpaciu.

Prognoza opadów

W drugiej połowie września, w tygodniu od 18 do 24 września, mieszkańcy zachodniej, północnej, środkowej, a także północno zachodnie i północno wschodniej części Polski mogą spodziewać się sporych opadów. Anomalia sumy opadów względem lat 1991-2020 w tych regonach będzie wynosić od 116 do 181 procent. Mniej padać powinno na południu i południowym wschodzie, tu opady prognozowane są na poziomie od 76 do 97 proc. w porównaniu do ubiegłych lat.

W końcówce września i pierwszej połowie października (tydzień od 25.09 do 1.10 oraz tygodnie od 2.10 do 15.10) padać powinno zdecydowanie mniej. Suma opadów ma wynieść od 51 do 109 procent średniej sumy opadów z poprzednich lat.

Ostatni z prognozowanych tygodni października, między 16. a 22. dniem miesiąca może przynieść już nieco więcej opadów, anomalia sumy opadu wyniesie od 78 do 135 procent względem średniej z 30 lat.