Reklama

Australijscy meteorolodzy potwierdzają El Nino

Australia już mierzy się z bardzo ciepłą i suchą wiosną. Wiele wskazuje na to, że lato w tym kraju będzie podobne. W związku z tym Australijczycy obawiają się powtórki z sezonu 2019/2020, kiedy kraj walczył z jednym z największych pożarów buszu w historii. Obszar strawiony przez ogień wyniósł wówczas 11 mln ha (to ok. jedna trzecia powierzchni Polski). Pojawienie się El Nino wzmacnia ryzyko powstawania ekstremalnych zjawisk pogodowych również w tym sezonie.

Reklama

Amerykańska agencja meteorologiczne NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration - Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna) początek El Nino ogłosiła jeszcze w czerwcu. Biuro Meteorologiczne Australii oficjalne potwierdzenie El Nino wydało 19 września br. W komunikacie czytamy: "Biuro Meteorologii oświadczyło, że ElNiño i dodatni dipol na Oceanie Indyjskim (IOD) są w toku. W niektórych częściach Australii prognozowano już cieplejsze i bardziej suche warunki na wiosnę i lato."

Wpływ El Nino na pogodę w Polsce i Europie

Komunikat australijskich służb meteo przywołało również polskie IMGW. "Australijskie Biuro Meteorologiczne potwierdziło zjawisko El Nino. To kolejne źródło olbrzymiej ilości ciepła i wilgoci, która będzie przekazywana do atmosfery. Bez wątpienia wzmocni to ogólnoświatowy wzrosttemperaturypowietrza z powodu współwystępowania procesu globalnego ocieplenia."

Na pytania obserwatorów o wpływ El Nino na pogodę w Polsce zadane na platformie X (dawny Twitter), IMGW odpowiada: „Określenie bezpośredniego wpływu El Nino na pogodę w Polsce jest trudne. Badania w skali globalnej dostrzegają zbieżność występowania El Nino z gwałtownymi i bardzo wydajnymi opadami w wielu, często odległych od równikowego Pacyfiku, miejscach naszego globu, także i w Europie.”

Czym jest El Nino?

El Nino to jedna z faz skomplikowanego zjawiska pogodowego – południowej oscylacji (ENSO - El Nino-Southern Oscillation). To nieregularna, ale powtarzająca się zmiana wzorców wiatru i temperatury powierzchni wody na południowym Oceanie Spokojnym.Wyróżniamy trzy fazy ENSO. W fazie neutralnej prędkości pasatów , wartość opadów i temperatura powierzchni wód Pacyfiku oscylują w granicach średniej wieloletniej. Dwie pozostałe fazy to anomalie – La Nina (hiszp.. dziewczynka) i El Nino (hiszp. chłopiec).

Punktem wyjścia do pojawienia się El Nino jest nasilenie pasatów. El Nino pojawia się z kolei, gdy dochodzi do osłabienia tych wiatrów. To, w połączeniu z kilkoma innymi zjawiskami sprzyja utrzymywaniu się na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku ponadprzeciętnie wysokiej temperatury. El Nino lokalnie może wywoływać różne ekstremalne zjawiska pogodowe. W jednych miejscach to susze i pożary, w innych – ulewy przyczyniające się do powodzi i erozji wybrzeży.

Czym jest Dipol Oceanu Indyjskiego (IOD)?

W komunikacie Biura Meteorologicznego w Australii mowa jest też o Dipolu Oceanu Indyjskiego (The Indian Ocean Dipole). Definiuje się jako różnicę temperatur powierzchni morza pomiędzy dwoma obszarami (lub biegunami - stąd dipol) – zachodnim biegunem na Morzu Arabskim (zachodni Ocean Indyjski) i wschodnim biegunem na wschodnim Oceanie Indyjskim na południe Indonezji. Dodatni IOD oznacza m.in. anomalie wiatru wschodniego na Oceanie Indyjskim i mniejsze zachmurzenie na północnym zachodzie Australii, mniej opadów w południowej Australii. Dodatni IOD często współwystępuje z El Nino.