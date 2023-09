Reklama

Przyczyny wyjazdu Ukraińców z Polski

Wielu Ukraińców, którzy trafili do Polski po rosyjskiej napaści, kieruje się na Zachód. Głównie w celach zarobkowych. Ale nie tylko.

Reklama

Za naszą zachodnią granicą rzeczywiście mogą zarobić lepiej. Ale choć jadą tam do pracy, to najważniejszym impulsem do wyjazdu nie były przyczyny finansowe, a społeczne. Tak wynika z badania "Z Polski do Niemiec. Nowe trendy ukraińskiej migracji uchodźczej”, przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie KPRM.

Wielu Ukraińców ma w Niemczech przyjaciół, albo znajomych, którzy wyjechali tam już wcześniej. Tym kierowało się 43 proc. pytanych. Wiedzą także, że na miejscu mogą liczyć na lepsze świadczenia socjalne. To przekonuje 42 proc. ankietowanych. Według 38 proc. osób w Niemczech można zgromadzić większe oszczędności. Dla 27 proc. decydującym czynnikiem było wyższe wynagrodzenie.

Ilu Ukraińców już wyjechało z Polski?

Ponad połowa uchodźców (52 proc.) już w czasie pierwszych 3 miesięcy, przeprowadziła się do Niemiec. Jedna trzecia (32 proc.) spędziła u nas od 4 do 6 miesięcy. Średnio Ukraińcy spędzili w Polsce około 4 miesięcy. Większość z tych, którzy zdecydowali się opuścić nasz kraj, wyjechała już w drugiej połowie ubiegłego roku (41 proc.).

Z danych Eurostatu wynika, że podkoniec czerwca było ich w Polsce 975 tys. Tylko od sierpnia ubiegłego roku ubyło w Polsce ponad 350 tys. uchodźców z Ukrainy.

Jak Niemcy zachęcają Ukraińców?

Obecnie Ukraińców jest już w Niemczech więcej niż w Polsce – ich liczba szacowana jest tam na ponad 1,1 mln. Od drugiej połowy zeszłego roku do teraz przybyło ich ponad 410 tysięcy.

Reklama

"Niemcy odpowiedziały na napływ uchodźców z Ukrainy poprzez wprowadzenie najbardziej liberalnych przepisów dotyczących dostępu cudzoziemców do rynku pracy, szybkich, a często obowiązkowych, kursów językowych oraz zawodowych, korzystając jednocześnie z wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych ukraińskich obywateli. Działania te, w połączeniu z dotkliwym brakiem rąk do pracy na niemieckim rynku, wskazują na prawdopodobieństwo dalszego wzmocnienia tego trendu migracyjnego” - mówi Andrzej Korkus, prezes EWL.

Co może ponownie przyciągnąć Ukraińców do Polski?

Polskim pracodawcom zależy na tym, by przekonać pracowników z Ukrainy do powrotu na nasz rynek pracy, co pozwoliłoby wypełnić luki w wielu branżach, takich jak przemysł czy budownictwo. Jaka jest ich odpowiedź?

Tylko 13 proc. emigrantów rozważa taką opcję. Prawie 40 proc. nie ma takich planów. Nadzieją dla polskiego rynku pracy jest duży odsetek niezdecydowanych - to niemal połowa obecnie pracujących w Niemczech Ukraińców. Pracodawcy musieliby ich jednak przekonać. Warunkiem jest znalezienie satysfakcjonującego i lepiej płatnego zatrudnienia. Powrót do Polski uzależniają również od ewentualnego niepowodzenia u naszych zachodnich sąsiadów.