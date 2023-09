Reklama

Wrzesień tego roku nieco nas rozpieścił. Temperatury zaskakiwały i w niektórych regionach osiągały nawet 25 stopni Celsjusza. Anomalie temperatury, w stosunku do lat 1991-2020, wynosiły nawet 4 stopnie Celsjusza.

Pogoda na wtorek 19 września

We wtorek 19 września nad Polskę nadciągnął jednak chłodny front. Za jego sprawą temperatury znacząco spadły – do 17 lub 19 stopni Celsjusza w zależności od regionu. Synoptycy przewidują jednak, że ochłodzenie będzie chwilowe i jeszcze w tym tygodniu znów miejscami może być gorąco.

Jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach?

We wtorek strefa chłodnego frontu z opadami deszczu będzie się przesuwać na wschód. Możliwe są burze i opady gradu. Za frontem napłynie do naszego kraju chłodniejsza masa powietrza przez co temperatury spadną miejscami nawet o około 8-10 stopni Celsjusza.

Ochłodzenie za frontem nie będzie jednak trwało długo. Już w kolejnych dniach tygodnia temperatury wzrosną i w czwartek, 21 września, mogą osiągnąć 24-27 stopni Celsjusza, a w piątek nawet 29 stopni! Termiczne lato niebawem więc do nas wróci.

Końcówka września – jaka będzie pogoda?

Kolejne ochłodzenie w całym kraju, o ponad 5-7 stopni Celsjusza, prawdopodobnie pojawi się po 22 września, choć średnia dobowa temperatura wciąż będzie wysoka i charakterystyczna dla termicznego lata. Wiele wskazuje więc na to, że nawet obecne załamanie pogody nie wpłynie na to, że będzie to najcieplejszy wrzesień w historii pomiarów w Polsce.