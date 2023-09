Reklama

Pył znad Sahary w powietrzu

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pył zaczął napływać do Polski od wczoraj i jeszcze dziś możemy nim oddychać.

Reklama

Zjawisko można zauważyć gołym okiem - niebo może wydawać się złote, a nawet jasnobrązowe. Tym razem stężenie pyłu nie jest duże. Największe występuje w zachodniej i południowej części kraju.

Czym jest to zjawisko?

Zjawisko zwane "kalima" to pył lub piasek pochodzący znad marokańskiej części Sahary. Jest ono związane z burzami piaskowymi nad Saharą. Pyły transportowane są przez wschodnie wiatry.

Zjawisko szczególnie często występuje na Wyspach Kanaryjskich, pył z Afryki przywiewa wiatr sirocco. Przy dużym stężeniu widoczność spada, a pył przypomina mgłę, drobne cząstki pyłu pokrywają ulice, domy i inne obiekty. Dla mieszkańców Wysp Kanaryjskich kalima oznacza suche i gorące powietrze oraz temperaturę przekraczającą 40 °C.

Reklama

"Nad Saharą są silniejsze porywy wiatru i one unoszą ziarenka piasku w wyższe warstwy atmosfery i później mogą one wędrować nad stary kontynent" - wyjaśnił Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW, w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jak mówi synoptyk, aktualnie w Polsce delikatne ślady pyłu można zaobserwować na samochodach czy balkonach. Ale wraz z docierającym do Polski niżem i opadami deszczu pył powinien opaść.

Jak często zdarza się takie zjawisko?

"Taka sytuacja zdarza się co roku kilkanaście razy. Nie jest to zjawisko anormalne. W momencie, kiedy dociera do nas zwrotnikowe powietrze, jest duża szansa, że wraz z nim może dotrzeć pył z Sahary" – podkreśla synoptyk.

Zdaniem eksperta zmiany klimatyczne i coraz częstsze fale upałów mogą powodować takie sytuacje częściej, szczególnie w południowej części Europy.

Czy pył znad Sahary jest groźny?

Zdaniem eksperta z IMGW stężenie pyłu nie jest duże, a więc ryzyko z nim związane też jest mniejsze. Ale osoby z chorobami płuc, czy astmą powinny mieć to na uwadze, że zjawisko występuje aktualnie w powietrzu.

Jak podaje hiszpania-portal.pl, gdy stężenie jest bardzo duże drobiny piasku osadzają się wszędzie, a oddycha się bardzo ciężko. Kalima jest wtedy bardzo uciążliwa dla ludzi. A dla osób w starszych, chorych na serce, małych dzieci, a szczególnie dla astmatyków może być niebezpieczne. U niektórych osób występują problemy alergiczne.