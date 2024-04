IMGW informuje, że "widać już płynący pył znad Sahary (…). Pył w zwiększonym stężeniu dotrze dzisiaj wieczorem i w nocy do północno-zachodniej i północnej Polski. Będziemy mieć z nim do czynienia do środy".

Gorąco do połowy tygodnia

Już w niedzielę w Polsce w Dobrogoszczu temperatura sięgnęła 29,4°C. W poniedziałek ma być jeszcze cieplej. Jednak w kolejnych dniach stopniowo zacznie się schładzać. W efekcie temperatura może spaść aż o połowę tylko pomiędzy wtorkiem (27°C w Warszawie) a środą (14°C w stolicy). W drugiej połowie tygodnia przeciętnie w kraju termometry mają pokazywać 16-17°C.