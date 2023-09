Reklama

Polska jest pod wpływem rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Morzem Norweskim i północną Skandynawią. Z centrum kraju na wschód wolno przemieszcza się pofalowany chłodny front atmosferyczny. Nad zachodnią Polską rozbudowuje się słaby klin wyżowy. Na południowym wschodzie utrzymuje się powietrze pochodzenia zwrotnikowego, a nad pozostałą część kraju z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1001 hPa i będzie rosło.

Pierwszy dzień jesieni. Prognoza pogody

W sobotę w południowo-wschodniej połowie Polski zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm na wschodzie i do 35 mm na południu. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami zwłaszcza na wybrzeżu możliwy wzrost zachmurzenia do dużego i słabe przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 do 22 st. C, na południowym wschodzie od 22 do 26 st. C, na Podhalu około 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, na szczytach Tatr do 90 km/h.

W nocy w południowo-wschodniej połowie Polski zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na południu i południowym wschodzie prognozowana suma opadów do 35 mm, na południu Małopolski i Górnego Śląska do 50 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko nad morzem okresami zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 9 st. C na północy i zachodzie do 13 st. C w centrum i do 15 st. C na południowym wschodzie, na obszarach podgórskich od 6 do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i zachodnich. Wysoko w Bieszczadach początkowo porywy do 70 km/h.

Deszczowa niedziela

W niedzielę na obszarze od Podlasia i Lubelszczyzny po Karpaty zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, zwłaszcza w Karpatach. Na Podkarpaciu opady deszczu będą okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym i tam suma opadów do 25 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wybrzeżu okresami zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 do 21 st. C, w rejonach podgórskich od 13 do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. Wysoko w Bieszczadach początkowo porywy do 60 km/h.

Pogoda w Warszawie

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna około 21 st. C. Wiatr słaby, początkowo także umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Temperatura minimalna około 13 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.