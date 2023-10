W niedzielę po południu niemal w całym kraju będzie słonecznie, tylko na północnym wschodzie okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Możliwe przelotne opady deszczu bądź krupy śnieżnej.

Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 11 w centrum, do 14 stopni C. na krańcach zachodnich.

Wiatr słaby i umiarkowany, w północno wschodniej połowie kraju dość silny, w porywach do 65 km/h. Od wschodniego wybrzeża przez Warmię, Mazury i Podlasie silny do 40 km/h, w porywach do 85 km/h. Wiatr północno zachodni.

W pierwszej połowie nocy pogodnie, tylko na północnym wschodzie zanikające przelotne opady deszczu. W drugiej połowie od zachodu wkraczające zachmurzenie duże oraz opady deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie, w centrum i na Pomorzu. Tam wystąpią przygruntowe przymrozki, do -2 st. Najcieplej, 6 st. C. na zachodzie i 9 stopni C. na Wybrzeżu.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. We wschodniej części kraju początkowo porywisty, na Podlasiu porywy wiatru osiągną do 60 km/h.

Nowe ostrzeżenie

IMGW wydał nowe ostrzeżenie hydrologiczne.

"Na Wybrzeżu Wschodnim, Zalewie Wiślanym i na Żuławach przewiduje się dalsze wahania i wzrosty poziomów wody przeważnie powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej stanów alarmowych" - ostrzega IMGW.

autor: Jacek Buraczewski