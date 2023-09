Reklama

Wiele wskazuje na to, że tegoroczny wrzesień będzie należał do najcieplejszych w historii pomiarów w Polsce. Temperatury będą jednak z tygodnia na tydzień sukcesywnie spadać.

IMGW o przymrozkach

Najnowszą prognozę pogody na kolejne 5 tygodni opublikował IMGW na swoim profilu na Twitterze. "Prognoza średniej temperatury powietrza na nadchodzące pięć tygodni sugeruje, że termiczna jesień zawita w kraju z początkiem października. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (nie dotyczy obszarów górskich) nadal w prognozie widoczne w drugiej połowie października" - napisali synoptycy.

Co to dokładnie oznacza?

Prognoza pogody. Stopniowe ochłodzenie w najbliższych tygodniach

W 39. tygodniu roku (od 25 września do 1 października) najwyższa średnia temperatura powietrza wyniesie 16 stopni Celsjusza. Według prognoz będzie odnotowana w województwach pomorskim, podkarpackim, opolskim i dolnośląskim. Najniższe temperatury (13 stopni Celsjusza) są spodziewane w województwie małopolskim i warmińsko-mazurskim.

W kolejnych tygodniach temperatura powietrza będzie sukcesywnie spadać, by pod koniec października, w tygodniu 43., między 23 a 29 października, osiągnąć od 5 stopni Celsjusza w województwie małopolskim do 9 stopni Celsjusza na zachodzie kraju.

Najnowsze prognozy: Kiedy pierwsze przymrozki?

Prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza jest w najbliższym czasie minimalne i dotyczy wyłącznie województwa małopolskiego (0,2 proc.) i dolnośląskiego (0,1 proc.).

W tygodniu 41. (od 9 do 15 października) prawdopodobieństwo to wzrośnie do ok. 0,3 proc. Na zachodzie kraju do nawet 5 proc. w województwie małopolskim. W tygodniu 43. (między 23 a 29 października) prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków wyraźnie wzrośnie i wyniesie około kilku procent – 5 proc. w województwie mazowieckim, 6 proc. w województwie łódzkim, około 8-9 proc. na Podlasiu oraz aż 20 proc. na Podhalu.