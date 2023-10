W tym roku w polskiej meteorologii odnotowaliśmy już trzy rekordy. Pierwszym z nich była najwyższa temperatura w styczniu, drugim - najcieplejszy wrzesień, a trzecim - najwyższa temperatura w październiku. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie po rekordowych temperaturach pozostanie jedynie wspomnienie.

Mimo że w najbliższym czasie Europa zachodnia wciąż będzie wygrzewać się w niezwykłym październikowym cieple potęgowanym przez wyjątkowo ciepły północny Atlantyk i utrzymujące się ciepłe wiatry z południowego zachodu, na wschodzie Europy odczujemy pierwszy tegoroczny spadek temperatur.

Pogoda: Zbliża się chłodny front atmosferyczny

Czwartek upłynie pod wpływem niżu przemieszczającego się znad Norwegii w rejon Zatoki Ryskiej. Rano z północnego zachodu nad Polskę napłynie chłodny front atmosferyczny, który będzie przesuwał się w głąb kraju.

O ile rano parasole i kurtki przeciwdeszczowe przydały się głównie mieszkańcom północy, o tyle po południu strefa opadów dotrze do centrum, a późnym wieczorem także na południe. Ponadto, na północy możliwe są lokalne burze. Temperatura wyniesie od 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 19 stopni na południowym zachodzie kraju. Typowo październikowa, wietrzna i deszczowa pogoda nie będzie sprzyjała spacerom i spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Podobnie będzie w piątek.

Pogoda na piątek: Przelotne opady deszczu

W piątek przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W dzień temperatura będzie wynosiła w centralnej części kraju ok. 16-17 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju, gdzie według prognoz termometry sięgną 18-20 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, a okresami dość silny. W przeważającej mierze do 40 km/h, w porywach do 70-85 km/h.

Pogoda na weekend 7-8.10. Październikowa pogoda w pełni

W najbliższy weekend przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. W niektórych miejscach - na północnym wschodzie i południu – możliwe duże zachmurzenie z opadami deszczu. W sobotę temperatury będą podobne jak w piątek. Termometry wskażą od ok. 14 stopni w województwie podlaskim i zachodniopomorskim do ok. 21 stopni Celsjusza w województwie podkarpackim, małopolskim i dolnośląskim.

W nocy z niedzieli na poniedziałek możliwe przymrozki

Kolejny tydzień również będzie należał do chłodnych. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 6 stopni, a na Podhalu ok. 0 stopni Celsjusza. Lokalnie na wschodzie kraju możliwe są przymrozki do -2 stopni.Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na północnym wschodzie do 20 na południowym zachodzie.

W kolejnych dniach do środy 11.10 możemy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Temperatury będą utrzymywać się na poziomie od kilki stopni w nocy do maksymalnie 21 w dzień.