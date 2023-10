Szczególnie imponująca była skala ociepleń w Europie, bowiem przekroczyła średnią aż o 2,51°C. Z czego może wynikać to zjawisko? Według naukowców taka pogoda jest skutkiem wysokiej emisji gazów cieplarnianych oraz zjawiska określanego jak El Niño. W jego wyniku dochodzi do zaburzenia równowagi termicznej naszej planety. El Niño pojawia się co kilka lat już od wieków i wpływa na zmianę pogody na całym świecie.

Kolejne lata jeszcze cieplejsze? To jak najbardziej możliwe

Samo zjawisko nie osiągnęło jeszcze swojego punktu szczytowego, dlatego wiele wskazuje na to, że globalne temperatury będą dalej rosnąć. W jaki sposób przejawiają się tego typu anomalie? Coraz mniejszy zasięg lodu morskiego na Arktyce, wysokie temperatury na Syberii i sięgające 49°C wyniki w Los Angeles to tylko kilka przykładów.

"Ludzkość otworzyła bramy piekła”. Wnioski dla szczytu klimatycznego

Wszystko to sprawia, że politycy przygotowujący się do szczytu klimatycznego COP28, który odbędzie się pod koniec listopada tego roku, są pod dużą presją. Według naukowców, podjęcie ambitnych działań klimatycznych nigdy nie było ważniejsze niż teraz. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu potrwa od 30 listopada do 12 grudnia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, choć już na wrześniowym Szczycie Ambicji Klimatycznych Sekretarz Generalny ONZ António Guterres powiedział, że "ludzkość otworzyła bramy piekła”.

Konferencja w Dubaju ma być jednym z najważniejszych spotkań międzynarodowych w 2023 r. Weźmie w niej udział 70 tys. delegatów z całego świata, wliczając w to głowy wielu państw oraz światowych przywódców.