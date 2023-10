Zdecydowana zmiana pogody

Jak podał na platformie X (dawniej Twitter) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej tylko dziś możemy się spodziewać nieznacznego ocieplenia, ale już od jutra zacznie się ochładzać. Weekendowa aura będzie w Polsce deszczowa i wietrzna. Jesienną pogodę na najbliższe dni kształtował będzie niż z układem frontów, który znad południowej Skandynawii przemieści się dynamicznie nad zachodnią Rosję. W niedziele możemy spodziewać się rozpogodzenia, któremu będzie towarzyszyła stosunkowo niska temperatura. Wiatr, szczególnie w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę, może w wielu regionach kraju być bardzo groźny.

IMGW ostrzega: Wiatr w porywach do 120 km/h!

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Na całym wybrzeżu Bałtyku drugi stopień ostrzeżenia meteorologicznego, a w pozostałej części kraju pierwszy stopień. IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach od 75 km/h do 95 km/h, w drugiej części nocy z piątku na sobotę przejściowy wzrost porywów nawet do 120 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Weekend podzdecydowanie pod znakiem silnego wiatru.

Weekend pod znakiem zimnej, deszczowej aury i opadów śniegu

Synoptycy przewidują, że dziś w nocy temperatura spadnie od 10 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 15 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem. W obszarach podgórskich Karpat około 7 stopni Celsjusza. Będzie wzmagał się wiatr.

W sobotę możemy spodziewać się dużego zachmurzenia małego i umiarkowanego, na południu oraz północnym wschodzie kraju umiarkowanego i dużego. Na północnym wschodzie przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej; na południu opady deszczu, w drugiej połowie dnia zanikające. W szczytowych partiach gór opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8-10 stopni Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich do 11 stopni Celsjusza, a 13 stopni Celsjusza w pozostałej części kraju. Wiatr umiarkowany i porywisty, na wschodzie dość silny, w porywach do 65 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej miejscami dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, północno-zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy temperatura mocno spadnie. Na termometrach będzie od 3 stopni Celsjusza na północy, około 6 stopni Celsjusza w centrum, do 8 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, natomiast na południu i wybrzeżu 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wschodzie w porywach do 60 km/h, nad morzem oraz lokalnie w rejonie podgórskim Sudetów miejscami dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 120 km/h, w Karpatach do 100 km/h.

W niedzielę pogoda pod znakiem zachmurzenia i opadów deszczu, głównie na północy i wschodzie kraju. Będzie zimno, temperatura minimalna od 6 stopni Celsjusza do 10 stopni Celsjusza, a na Suwalszczyźnie około 4 stopni Celsjusza. Maksymalna temperatura od 8 stopni Celsjusza, 10 stopni Celsjusza na wschodzie i północnym wschodzie oraz do 12-13 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i w centrum kraju. Wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

Uwaga na pierwsze przymrozki: Już w połowie miesiąca

IMGW zapowiada pierwsze przymrozki. Już w nocy z soboty na niedzielę wysoko w górach nastąpi spadek temperatury do minus 2 stopni Celsjusza, a lokalnie na północnym wschodzie wystąpią przygruntowe przymrozki do minus 1 stopni Celsjusza. Niskie temperatury będą pojawiać się coraz częściej. Od najbliższego poniedziałku może spodziewać się nocnych spadków temperatur od zera do minus 3 stopni Celsjusza. Jesień zrobi się coraz zimniejsza, więc warto pomyśleć o zabezpieczeniu wrażliwych na zimno roślin.