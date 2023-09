Reklama

IMGW podał pogodę na dwa tygodnie

IMGW opublikował prognozę eksperymentalną na najbliższe dwa tygodnie. Pogoda w pierwszej połowie października nie da powodów do narzekań. We wtorek 3 października na Pomorzu i Mazowszu przewidywana jest temperatura na poziomie 25 stopni Celsjusza, a w pozostałej części kraju – od ok. 22 do nawet 27 stopni Celsjusza.

W pozostałe dni temperatura nie będzie spadać poniżej kilkunastu stopni. 2 października najcieplej będzie na zachodzie kraju – od 21 do 24 stopni Celsjusza, a najchłodniej na wschodzie i południu – od 13 do 15 stopni.

Pogoda na weekend 7-8 października. Duże ocieplenie

Kolejne ocieplenie przyjdzie w weekend 7-8 października. Wówczas temperatury mogą osiągnąć na zachodzie kraju 22 stopnie. Na wschodzie i w pozostałych częściach kraju przewidywane jest wówczas ok. 17-18 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody: Minimalna temperatura w nocy

Noce będą coraz chłodniejsze. Najniższe temperatury będą odnotowywane na wschodzie kraju. Od 1 do 12 października będą oscylowały wokół 8-9 stopni, a momentami 3-4 stopni Celsjusza. Cieplej będzie na zachodzie – odpowiednio 12-14 do 5-7 stopni Celsjusza.

Prognoza według eksperymentalnego modelu WRF-GFS

Warto pamiętać, że przedstawiona prognoza numeryczna została sporządzona za pomocą eksperymentalnego modelu WRF-GFS. Nie jest więc wykonana przez synoptyków, ale modelarzy z Centrum Modelowania Meteorologicznego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jest to pewien scenariusz, który w miarę upływu czasu może okazać się inny. Niemniej jednak porównując go z wynikami modelu od ECMWF (Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody) można przyjąć, że pierwsza połowa października będzie ciepła.