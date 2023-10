IMGW ostrzega: Październikowe noce potrafią być zimne

To była pierwsza taka zimna noc tej jesieni. Jak ostrzegł na platformie X (dawniej Twitter) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej październikowe noce potrafią być zimne. Przekonali się o tym mieszkańcy Łodzi, w której ubiegłej nocy zanotowano najniższą temperaturę minimalną minus 1,3 stopni Celsjusza. Przygruntowe przymrozki, ze spadkiem temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza, wystąpiły ubiegłej nocy w wielu miejscach kraju. Na Kasprowym Wierchu było aż minus 8,3 stopnie Celsjusza.

Arktyczny chłód uderzył w Polskę

Powodem pierwszych październikowych przymrozków jest napływ ziemnego powietrza znad Arktyki. Według prognozy IMGW to ono sprowadziło do Polski chłód i zakłóciło ciepłą jesienną aurę. Na dużym obszarze naszego kraju pojawiły się przymrozki, które związane były z adwekcją zimnej masy oraz nocną radiacją ciepła w warunkach długiej październikowej nocy. Ujemna temperatura wystąpiła nie tylko przy gruncie, ale także na wysokości dwóch metrów nad poziomem gruntu.

Najnowsza prognoza pogody: Przymrozki i opady śniegu

Dziś w Tatrach i na Podhalu pada od rana śnieg. Na Kasprowym Wierchu jest już pokrywę śnieżną o grubości dwóch centymetrów, a synoptycy przewidują, że może spaść kolejne 5-10 cm białego puchu. To nie koniec minusowych temperatur. Z poniedziałku na wtorek czeka nas kolejna noc z przymrozkami. Na południu Lubelszczyzny, w centrum, na wschodzie i północnym wschodzie kraju spadek temperatury przy gruncie do około minus 1-2 stopnie Celsjusza.

Co dalej w pogodzie? Chłodny początek tygodnia

Dziś na zachodzie, południu i częściowo w centrum zachmurzenie duże oraz opady deszczu. Na południu suma opadów do 15 mm. Poza tym dość pogodnie, jedynie na krańcach północnych możliwy słaby przelotny deszcz. W szczytowych partiach Karpat opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza na południu, miejscami w centrum i na Pomorzu, do 12 stopni Celsjusza nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się, z przewagą południowego. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 90 km/h.

Jutro będzie pogodnie, jedynie na krańcach południowych i północnych więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i na Podhalu do 15 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Czy ciepła październikowa pogoda powróci?

Zgodnie z prognozami IMGW początek tego tygodnia będzie dość chłodny, w nocy pojawią się przygruntowe przymrozki. Już w połowie tygodnia zrobi się wietrznie, ale nieco cieplej, z temperaturą maksymalną nawet do 24 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. Końcówka tygodnia ponownie będzie chłodniejsza. Okresy z pogodnym i słonecznym niebem będą przeplatane niewielkimi opadami deszczu. Jednak według prognozIMGW, druga połowa października będzie ze znacznie mniejszymi anomaliami na plus średniejpowietrza względem lat 1991 - 2020.