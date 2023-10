Pogoda na listopad 2023: Jaka będzie temperatura?

Reklama

Prognozowana średnia temperatura powietrza w większości miast będzie oscylować w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 (na takich danych opierali się pogodowi specjaliści z IMGW). To samo tyczy się opadów atmosferycznych. Przykładowo, w Warszawie średnia temperatura powietrza w listopadzie wyniesie 5.2 st. C. Łódź – 5.4 st. C, Kraków – 4.8 st. C, Gdańsk – 5.7 st. C, Wrocław – 6 st. C.

Reklama

Pogoda na grudzień 2023: Temperatura w normie. A co z opadami?

Meteorolodzy przewidują, że tegoroczny grudzień też będzie porównywalny ze średnią w latach 1991-2020. Temperatura zmieści się w normie, nie będzie większych odchyleń. Z kolei opady mają być powyżej normy. Średnia temperatura powietrza w Warszawie ma wynieść 1.5 st. C. Łódź – 1.4 st. C, Kraków – 1 st. C, Gdańsk – 2.9 st. C, Wrocław – 2.6 st. C.

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"?

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

- powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

- poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

- w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).