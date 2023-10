Pogoda w październiku. Nadchodzi ochłodzenie, będzie też śnieg

Reklama

Zima zbliża się do nas nieubłaganie. Czas przypomnieć sobie, gdzie mamy schowane ciepłe kurtki, szaliki i zimowe buty. Jeszcze w październiku czekają nas naprawdę chłodne dni. Zwłaszcza w nocy i nad ranem. Ochłodzenie nadejdzie po weekendzie.

Z kolei następny weekend (21-22 października) będzie już przypominał bardziej zimowy, aniżeli letni, jak to było jeszcze niedawno. W sobotę 21 października na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą jedynie ok. 3-4 st. C. W Zakopanem możemy spodziewać się temperatury ok. 0 st. C i opadów śniegu.

Reklama

Pogoda w październiku. Nad ranem przymrozki

Zapomnieliście już o zamarzniętych szybach w aucie? Trzeba to ponownie wziąć pod uwagę, kiedy rano będziemy szykować się do pracy. Od poniedziałku 16 października praktycznie na terenie całego kraju możemy spodziewać się przymrozków. W kolejny piątek, a także w sobotę, temperatura minimalna w Polsce może wynosić nawet -5 st. C.