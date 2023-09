Reklama

Komu przysługuje 14. emerytura z KRUS-u?

Czternasta emerytura wypłacana przez KRUS przysługuje osobom, które wg stanu na 31 sierpnia 2023 r. miały prawo do jednego z następujących świadczeń:



emerytury rolniczej,

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej,

okresowej emerytury rolniczej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Łączna kwota tych świadczeń nie mogła jednak przekraczać 5 500 zł. Nie trzeba składać wniosków osobom uprawnionym emerytura wypłacana jest z urzędu.

Ile wynosi 14. emerytura z KRUS-u?

Osobom pobierającym renty czy emerytury z KRUS-u przysługuje czternasta emerytura w wysokości:

2650 zł brutto – po warunkiem, że łączna wysokość ich "zwykłych" świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza 2900 brutto zł;

jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2900 zł, wtedy przepisowe 2650 brutto zł zostaje pomniejszone o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2900 brutto zł (w myśl zasady "złotówka za złotówkę").

Jak informuje KRUS, dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeśli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł. KRUS przypomina także, że przy ustalaniu wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych uwzględnia się sumę kwot tych świadczeń brutto, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

Z czternastej emerytury potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne wg zasad obowiązujących od 01 stycznia 2023 r.

14. emerytura z KRUS-u i ZUS-u: Terminy płatności

Główne zasady obliczania wysokości 14. emerytury są takie same zarówno dla emerytów ZUS-u, jak i KRUS-u. W obu przypadkach osoby uprawnione powinny otrzymać dodatkowe świadczenia w tym samym dniu, w którym dostają "zwykłe" emerytury czy renty.

Najbliższe terminy wypłaty emerytur z KRUS-u (w tym 14. emerytury) to 20 i 25 września. Nadchodzące terminy wypłaty emerytur z ZUS-u to również 20 i 25 września. Ponieważ emerytury z KRUS-u są z reguły niższe, wiec istnieje duże prawdopodobieństwo, że stosunek uprawnionych do 14. emerytury w pełnej wysokości jest wyższy w przypadku KRUS-u niż ZUS-u.