Prognoza pogody: Czy padnie rekord ciepła we wrześniu?

W 38. tygodniu roku, czyli od 18 do 24 września, anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 1991 – 2020 wyniesie w niektórych regionach według prognoz nawet 5,5 stopni Celsjusza! Czym jest anomalia średniej temperatury powietrza? To odchylenie temperatur dobowych od średniej wieloletniej w okresie referencyjnym 1991–2020.

Największa anomalia według synoptyków wystąpi na wschodzie kraju – w województwie podlaskim i podkarpackim, gdzie wyniesie 5,5 stopni Celsjusza, a także w woj. świętokrzyskim (5,2 stopnie Celsjusza) i małopolskim (5 stopni Celsjusza). Nieco niższe obejmą województwo mazowieckie (4,8 st. Celsjusza), woj. łódzkie i śląskie (4,9 stop. Celsjusza). Najmniej odczuwane będzie na zachodzie kraju. W województwie lubuskim przewidywana anomalia to 3,7 st. Celsjusza, a w dolnośląskim 3,3 st. Celsjusza.

W kolejnych tygodniach anomalia będzie maleć i w tych województwach, w których w poprzednim tygodniu była rekordowa, wyniesie już od ok. 3,1 w tygodniu 39. (od 25 września do 1 października) do 1,4 stopni w 42. tygodniu (od 16 do 22 października).

Pogoda na jesień: Rosną nie tylko temperatury, ale także sumy opadów

Po 18 września możemy odnotować także anomalie dotyczące opadów. W województwie mazowieckim anomalia sumy opadu względem lat 1991 – 2020 może wynieść nawet 195 procent, a w woj. łódzkim 187 procent.

Anomalia przewidywane są także w kolejnych pięciu tygodniach. Najmniejsza z nich, wynosząca 48 proc., przewidywana jest w 40. tygodniu (od 2 do 8 października) w województwie warmińsko-mazurskim.

Bardzo rzadka anomalia w prognozach pogody

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Centrum Modelowania Meteorologicznego, takie anomalie średniej temperatury powietrza zdarzają się w prognozach bardzo rzadko.