Bonus nie oznacza obniżki cen prądu. Stanowi jednorazowy rabat. By go otrzymać trzeba spełnić przynajmniej jeden z pięciu warunków.

Co zrobić, by otrzymać 125 zł zwrotu za prąd?

Warunki jakie trzeba spełnić, by otrzymać zwrot za prąd to:

Zmniejszyć o 5 proc. zużycie w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r.,

Potwierdzić poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy prądu,

Wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT, drogą elektroniczną,

Wyrazić zgodę na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach świadczonych przez niego,

lub

Być prosumentem, ewentualnie złożyć oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limit zużycia.

Kiedy będzie wypłacony zwrot za prąd?

Po spełnieniu przed odbiorcę jednego z powyższych warunków rozliczenie obniżki ma nastąpić "bez zbędnej zwłoki" jednak nie później niż na ostatniej fakturze w 2023 roku. Jeżeli odbiorca nie spełni żadnego z powyższych warunków rozliczenie za 2023 r. może nastąpić w 2024 roku, maksymalnie do 31 marca 2024 r.

Po spełnieniu warunku sprzedawca obniży "kwotę należności" za prąd dokładnie o 125,34 zł. W dokumencie opisano, że jest to "12 proc. iloczynu" średniej ceny prądu dla taryfy G11 w 2022 r. i wolumenu 2523 kilowatogodzin. Średnia cena energii to 0,414 zł za kWh, co po przemnożeniu tych trzech liczb daje 125,34 zł netto. Kwota ta zostanie odliczona od rachunku.

Czy zwrot za prąd wpłynie na obniżenie inflacji? Są wątpliwości

Choć początkowo ekonomiści szacowali, że obniżka wpłynie na obniżenie inflacji w Polsce teraz pojawiają się wątpliwości.

GUS na początku tego roku wyjaśnił, że przy liczeniu inflacji nie uwzględnia "rozwiązań mających charakter dopłaty lub dodatku pieniężnego" i wskazuje, że kieruje się wytycznymi Eurostatu. Eurostat zaś, jak informuje w dokumentach, przy liczeniu inflacji nie uwzględnia rozwiązań retroaktywnych, czyli działających wstecz. Tymczasem bonus 125 zł będzie działał właśnie w ten sposób.