Trzeciej Drogi brakowało w poprzednich wyborach, brakowało połączenia sił i środowisk, które łączą tradycję z nowoczesnością. Łączą szacunek do tego co wyrasta z naszych korzeni z tym co jest naszą przyszłością, postępem, szanując to, co jest za nami. To jest nasza Trzecia Droga, nasze zobowiązanie, to jest nasze bardzo ważne przesłanie: Dość kłótni, do przodu! - powiedział podczas konferencji prasowej w Częstochowie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Apel do młodych ludzi

Bardzo apelujemy do młodych ludzi, i będziemy z nimi rozmawiać, żeby dali szansę nadziei, żeby zagłosowali - mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Bardzo nie chcemy żeby powtórzyło się u nas to, co właśnie wczoraj zdarzyło się na Słowacji, gdzie do władzy doszła partia ksenofobów, partia jawnie prorosyjska, partia która będzie doprowadzała wszelkimi sposobami do destabilizacji sytuacji w Europie - powiedział Hołownia.

Jak mówił, zwraca się zwłaszcza do tych, którzy pójdą głosować po raz pierwszy - "słuchajcie, to naprawdę może być Polska dla was, z biletem miesięcznym za 150 zł, którym będziecie mogli objechać całą Polskę komunikacją miejską i komunikacją międzymiastową tak, żebyście byli mobilni".

"Akademik za złotówkę"

Jedna z 12 gwarancji Trzeciej Drogi to jest akademik za złotówkę. I to nie jest program socjalny, tylko program wyrównujący szansę - powiedział Kosiniak-Kamysz. Liderzy KKW Trzecia Droga: Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia w ramach akcji "1000 spotkań" Trzeciej Drogi w niedzielę rano spotkali się z mieszkańcami Częstochowy, najpierw z młodzieżą, a potem w domu rodziny z siedmiorgiem dzieci.

Autor: Maciej Świerzy