Morawiecki na konwencji w katowickim Spodku zaprezentował "teczkę Tuska", w której - jak mówił "ujętych jest wiele dokumentów, dowodów i oskarżeń, a także planów i zamiarów, tego, co chce zrobić Donald Tusk i Platforma Obywatelska".

Ta teczka to liczne dokumenty, które również potwierdzają ich zamiary wpuszczenia nielegalnych imigrantów - powiedział premier. Szef rządu dodał, że dlatego "ta teczka to także wielki wyrzut sumienia PO"

Walka o zwycięstwo

W katowickim "Spodku" trwa konwencja Prawa i Sprawiedliwości. - Katowicki Spodek wypełniony po brzegi, tak pięknie tutaj wszyscy wyglądacie, biało-czerwone flagi, gorące serca. To musi oznaczać tylko jedno: przed Polską kluczowy wybór. Przed Polską walka o zwycięstwo - powiedział premier Mateusz Morawiecki, po czym obecni zaczęli skandować "zwyciężymy".

Zwyciężymy, ale aby to się stało, to przed nami jeszcze co najmniej dwanaście nieprzespanych nocy, niecałe 2 tygodnie wytężonej pracy - zaznaczył. - Wszystkich was o to proszę - zaapelował, po czym zgromadzeni na sali zaczęli skandować: "damy radę".

Damy radę, musimy dać radę dlatego, że przed Polską wybór najbardziej zasadniczy, fundamentalny. W tych najbliższych wyborach Polacy odpowiedzą na pytanie nie tylko, jaka będzie Polska. Nie tylko, czyja będzie Polska, ale na pytanie jeszcze ważniejsze. Na pytanie najważniejsze. Czy będzie Polska? Czy Polska będzie istniała? Czy Polska będzie suwerennym krajem? Odpowiemy na pytanie, czy Polska będzie landem europejskim, europejską prowincją, czy będzie suwerennym krajem - mówił Morawiecki.

Przed wejściem na mównicę premiera obecni na sali odśpiewali "Polska, Biało-Czerwoni".

Niemiecka wizja Donalda Tuska

15 października na stole przed wszystkimi leżeć będą dwie wizje ojczyzny: polska wizja Jarosława Kaczyńskiego i niemiecka wizja Donalda Tuska - powiedział w niedzielę podczas konwencji w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Lidera PO nazwał "politycznym mężem Angeli Merkel".

Podczas konwencji PiS w Katowicach premier stwierdził, że w najbliższych wyborach Polacy zdecydują m.in., czy Polska będzie silnym uzbrojonym państwem czy rozbrojonym.

Dwie wizje ojczyzny

15 października na stole przed wszystkimi leżeć będą dwie wizje ojczyzny: polska wizja Jarosława Kaczyńskiego i niemiecka wizja Donalda Tuska - zaznaczył szef rządu.

Uczestnicy konwencji w odpowiedzi krzyczeli: "Tu jest Polska".

To jest ten wybór, czy chcemy by Polska była rządzona przez politycznego męża stanu Jarosława Kaczyńskiego, czy przez politycznego męża Angeli Merkel Donalda Tuska. To jest nasz zasadniczy wybór - stwierdził Morawiecki.

Autor: Adrian Kowarzyk, Mikołaj Małecki, Grzegorz Bruszewski, Krzysztof Konopka