Możemy iść do przodu, jeżeli nikt nam nie miesza w sprawy i nie próbuje być tą dodatkową kucharką. Wiadomo, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. My potrafimy sobie dać radę, aby tyko Polską rządzili ludzie, którzy są patriotami i są uczciwi. A jeżeli ktoś wśród nich jest nieuczciwy, to jest odrzucany i karany - powiedział.

"Niemiecka partia zewnętrzna"

Zdaniem prezesa PiS, Platforma Obywatelska jest niemiecką partią zewnętrzną. To niemiecka partia, a nie polska. Oni chcą zniszczyć demokrację, zniszczyć praworządność i doprowadzić do tego, że będzie się siłą rozwiązywało takie problemy, które są opisane w konstytucji. Tak jak np. sprawa prezesa Trybunału Konstytucyjnego albo prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tusk mówił to wprost, wyśle kilku silnych mężczyzn i to załatwią - zaznaczył i ocenił, że jest to metoda bandycka i tak postępują bandyci.

Jego zdaniem, ten bandytyzm jest zapowiadany podczas kampanii PO. Przestrzegam przed tym, nie wierzcie im - zaapelował Kaczyński. Oni się opierają o kłamstwo. Cała ich kampania to seria pomówień, tak jak sprawa wizowa - to jest jedno wielkie kłamstwo - podkreślił.

"Najważniejsza decyzja od 1989"

Dodał, że tegoroczne wybory są być może i najważniejszą decyzją od 1989 r. Ta decyzja, która została wtedy podjęta była słuszną decyzją. Oczywiście lepiej żeby wtedy w Polsce były zupełnie wolne wybory. No ale tak się historia potoczyła i nie ma sensu do tego wracać - wskazał. Miejmy nadzieję, że 15 października 2023 r. ta decyzja też będzie słuszna. Ta słuszna decyzja to będzie poparcie dla listy nr 4 czyli listy PiS i cztery razy nie w referendum - podsumował prezes PiS.

