Szef rządu na spotkaniu z mieszkańcami Stalowej Woli zaznaczył, że "stawką w wyborach 15 października jest istnienie państw suwerennych, istnienie państw narodowych".

Wybór, który stoi przed nami, nie tylko dotyczy tego jaka będzie Polska, nie tylko czyja będzie Polska, ale to jest wybór jeszcze głębszy, jeszcze ważniejszy - czy będzie Polska - podkreślił premier.

Poinformował, że w najbliższych dniach procedowane będą propozycje zmian traktatów Unii Europejskiej, za którymi głosuje Platforma Obywatelska.

Propozycje, za którymi głosują posłowie Donalda Tuska, to propozycje, które de facto prowadzą do likwidacji państw narodowych, do centralizacji podejmowania decyzji w imieniu Polaków, gdzieś tam w Brukseli, czyli tak naprawdę przez Berlin, bo z Berlina w dużym stopniu zarządzają Brukselą - powiedział Morawiecki. Taka jest rzeczywistość unijna - dodał.

Szef rządu zaznaczył, że "zmiany traktatowe idą bardzo głęboko". Według nowych projektów np. kompetencja podatkowa przestanie być w gestii państw narodowych, przestanie być naszą polską kompetencją - ostrzegł premier Morawiecki

Zwracał uwagę, że za rządów PiS został np. obniżony podatek "dla ludzi pracy z 18 proc. na 12 proc., a kwota wolna od podatku to dziś 30 tys. zł, czyli 10 razy większa niż za czasów rządów PO".

Jak zaznaczył, jeśli zostaną przyjęte zmiany traktatowe, to "rządzący będą słuchać następnej Angeli Merkel, żeby zrobić to co oni będą nam kazali". Czy zgadzamy się na takie podejście? - pytał premier.

Morawiecki: 12 października bądźcie czujni

12 października bądźcie czujni. Na trzy dni przed wyborami parlamentarnymi w Polsce, Komisja Konstytucyjna Parlamentu Europejskiego ma głosować za przyjęciem zamian traktatowych - podkreślił szef rządu.

