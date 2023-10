Debatę prowadzą pracownicy TVP Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz-Grochowska.

Morawiecki: Rząd Tuska podniósłwiek emerytalny

Fakty są takie, że to rząd Donalda Tuska podniósł wiek emerytalny, a my go obniżyliśmy. Tusk przeszedł na wcześniejszą emeryturę, najbardziej potrafił zadbać o siebie. Ostatnio podeszła do mnie pani Danuta w Kraśniku. Powiedziała, że dostała waloryzację emerytury w wysokości 2 zł i żebym oddał te 2 zł Tuskowi. Zrobię to po programie - powiedział Mateusz Morawiecki