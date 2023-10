Działacz PiS Oskar Szafarowicz podczas ciszy wyborczej umieścił w sieci zdjęcie wypełnionej karty referendalnej z zaznaczonymi odpowiedziami: "NIE". Wpis zniknął z platformy X (wcześniej Twitter), ale pojawił się nowy. Widać na nim działacza PiS wrzucającego karty do urny wyborczej. "Z miłości do Polski" - podpisał zdjęcie.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

"W związku ze złamaniem ciszy wyborczej przez Oskara Szafarowicza złożę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Nikt w Polsce nie jest bezkarny" - poinformował Jan Strzeżek. Działacz odpisał mu krótkie "dzięki" i umieścił zdjęcie kaczki, na co kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu odparł: "To zdjęcie w przeciwieństwie do tego w którym złamał Pan prawo nie jest warte miliona złotych kary. Nie pozdrawiam" - dodał.