W tegorocznych wyborach Prawo i Sprawiedliwość w okręgu kieleckim poparło 308 536 wyborców. To o 5 919 mniej, niż cztery lata temu. PiS w świętokrzyskim zdobyło 47,14 proc. głosów (w 2019 było to 55,18 proc.), a to przełoży się na osiem mandatów – o dwa mniej niż rok wcześniej.

KO zyskuje cztery mandaty

Do Sejmu z okręgu 33 wejdą: Jarosław Kaczyński, Anna Krupka, Krzysztof Lipiec, Agata Wojtyszek, Bartłomiej Dorywalski, Andrzej Kryj, Michał Cieślak i Mariusz Gosek.

Koalicja Obywatelska zyskała w okręgu cztery mandaty. Wejdą: Marzena Okła-Drewnowicz, Artur Gierada, Marek Pietrzczyk i Roman Giertych, który wszedł na listy KO dopiero gdy PiS zadeklarowało, że w Kielcach wystartuje Jarosław Kaczyński.

Giertych nie prowadził kampanii w terenie

Choć Giertych nie prowadził kampanii w terenie (przebywa we Włoszech i ani razu nie pojawił się w Polsce), uzyskał drugi najwyższy wynik w swoim komitecie – zebrał 23,4 tys. głosów. Policzkiem dla PiS może być też to, że KO pokonała tę partię w samych Kielcach – stolicy województwa.

Trzecia Droga wprowadza do Sejmu dwóch posłów z Kielc

Trzecia Droga wprowadza z Kielc dwóch posłów – Czesława Siekierskiego i Rafała Kasprzyka. Po jednym Nowa Lewica (Andrzej Szejna) i Konfederacja (Michał Wawer).

Co przesądziło o takim wyniku? Jak można wywnioskować na stronach PKW, znaczenie mogła mieć turystyka wyborcza. W okręgu na podstawie zaświadczenia głosowało 12 009 osób. W przypadku drugiego mandatu odebranego PiS, szalę na korzyść Koalicji Obywatelskiej przeważyło 11 głosów.