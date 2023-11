W czwartek posłanki KO: Agnieszka Pomaska oraz Barbara Nowacka, ogłosiły decyzję o przeprowadzenie kontroli poselskiej w pomorskim kuratorium oświaty. - Z Barbarą Nowacką wystosowałyśmy pismo, w zasadzie interwencję i kontrole poselską, do pani kurator w związku z pismem, które ona rozesłała do szkół. Naszym zdaniem to pismo ma charakter zastraszający - powiedziała w rozmowie z Dziennik.pl Agnieszka Pomaska.

Reklama

Posłanka dodała, że pomorska kurator Bielang w swoim piśmie dopytywała o szczegóły dotyczące Tęczowego Piątku. - Pytała m.in. które szkoły wzięły udział, jaka była podstawa prawna, zawnioskowała o przedstawienie dokumentów, które są podstawą do tego, że Tęczowy Piątek w szkołach się odbywał. A ponieważ wiemy, jak do tej konkretnej inicjatywy młodych ludzi podchodzi ekipa rządząca, oraz z nienajlepszych, nieprzyjemnych w stronę uczniów działań, znamy panią kurator Bielang, to nie mamy wątpliwości, że te pisma mają charakter zastraszający - dodała posłanka KO.

Posłanka dodała też w ramach kontroli poselskiej chciałaby się dowiedzieć jakie motywacje kierowały kurator oraz czy inne imprezy w szkołach są kontrolowane w taki sam sposób. - To nie powinno mieć miejsca, to się musi skończyć - powiedziała na konferencji prasowej Agnieszka Pomaska.

Pomaska: Nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś, kto funkcjonuje, jak partyjny funkcjonariusz nadal pełnił funkcję w kuratora

Reklama

Jednocześnie polityczka zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę, "że to są ostatnie dni albo tygodnie pani Bielang na tym stanowisku". - Nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś, kto funkcjonuje, jak partyjny funkcjonariusz nadal pełnił funkcję w kuratora, jednak też to nie znaczy, że my tą sprawę zostawimy - podkreśliła.

W rozmowie z nami, zwróciła też uwagę na fakt, iż zainteresowane Tęczowym Piątkiem, który odbywał się w tym roku już po wyborach, było na Pomorzu dużo większe niż w latach poprzednich. - I to dla nas jest taka oznaka, że uczniowie, nauczyciele, dyrekcje szkół trochę odetchnęli. I w związku z tym będziemy domagać się wyjaśnień, bo niestety pani kurator nadal tę funkcję pełni - podsumowała.

Poprosiliśmy o komentarz do sprawy przedstawicieli pomorskiego kuratorium, niestety do momentu publikacji, nikt się do nas nie odezwał, ani sprawy nie skomentował.

Reklama

Tęczowy Piątek 2023

W akcji Tęczowy Piątek wzięło udział w tym roku 115 szkół z całej Polski. Jak informuje fundacja GrowSPACE to dużo więcej, jak w latach poprzednich.

Akcja jednak co roku budzi sporo kontrowersji, gdyż przez wielu wciąż jest traktowana jak próba narzucenia ideologii, która jest uważana za sprzeczną z tradycyjnymi wartościami.

Rozmawiała: Aneta Malinowska