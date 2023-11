Polska 2050 jest zainteresowane m.in. ministerstwem klimatu, zdradziła w "Polsat News" Hennig-Kloska.

W pierwszej kolejności po przejęciu tego ministerstwa będziemy robić audyt umów dotyczących elektrowni atomowych. Wielokrotnie prosiliśmy o zrobienie nawet tajnej komisji. Nie mamy informacji, ile będzie kosztowała energia jądrowa, nie znamy modeli finansowania, szczegółów już podpisanych umów - podkreśliła.

Hennig-Kloska o nowej podstawie programowej

Kolejnym ministerstwem, którym jest zainteresowana Polska 2050 jest ministerstwo edukacji.

Jest bardzo wiele do zrobienia, trzeba napisać nową podstawę programowa, odchodzić ją. Nie są jej potrzeby zmiany strukturalne, a wyprowadzenie ją na ścieżkę XXI wieku - zaznaczyła w "Polsat News".

Oni bez dofinansowania z budżetu nie są w stanie funkcjonować, a już na pewno nie są wstanie wypłacać sobie sytych pensji po 80 tysięcy miesięcznie za bycie rzecznikiem partii. Jak firma jest w upadłości wprowadza się zarząd komisaryczny - podkreśliła.

Telewizja publiczna musi przejść dużą zmianę. po pierwsze trzeba ją odpolitycznić i faktycznie ona musi być obywatelska. Zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych. To jest niedorzeczne, że z naruszeniem Konstytucji, bo jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, że politycy nominowali zarząd i żeby ręcznie zarządzali telewizją publiczną. To musi się skończyć, podobnie jak to, że jest finansowana z budżetu państwa. Musimy mieć zewnętrze, niezależne źródło - mówiła.