Hennig-Kloska odniosła się też do medialnych doniesień, z których wynika, że ma zostać nową minister klimatu i środowiska. Żadne decyzje personalne jeszcze nie zapadły. Od początku o ten resort zabiegamy. Polska 2050 powstała m.in. po to, żeby Polska była bardziej zielona - powiedziała.

One należą do liderów, a nam politykom nie wypada komentować plotek. Mamy pełną odpowiedzialność, żeby ten rząd powstał. Ambicje polityków i ich osobiste plany, nie mają tu najmniejszego znaczenia - tłumaczyła posłanka Polski 2050.

Prezydent spotka się z marszałkiem Sejmu. "Pojawi się wątek cementowania państwa"

W piątek o godz. 11 prezydent Andrzej Duda spotka się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Podczas rozmowy w Polsat News posłanka Polski 2050 odniosła się do tej kwestii. Myślę, że pojawi się wątek tego, co ostatnio się dzieje w przestrzeni publicznej, a więc takiego cementowania państwa - wskazała.

Dzisiaj jednak widzimy, że te decyzje zapadają. To jest bardzo nieprzyzwoite i bardzo niebezpieczne. Szymon Hołownia będzie apelował do prezydenta, żeby wpłynął na swoje środowisko w tej sprawie, bo to jest jego obóz polityczny i ma na pewno wpływ na decyzje polityków PiS - dodała. Odniosła się w ten sposób do tego, że gdy rząd PO-PSL odchodził prezydent wystąpił z apelem, by nie podejmować żadnych wiążących decyzji.

Niewątpliwie będziemy potrzebować pana prezydenta do współpracy. Jeżeli ktoś może zbudować taki pomost między Andrzejem Dudą a nowym rządem, to na pewno jest to marszałek Hołownia - podkreśliła.

Ustawa o KRS. Henning-Kloska: Jeden z pierwszych tematów, którym musi się zająć nowy rząd

Paulina Hennig-Kloska zaznaczyła, że jedną z najważniejszych kwestii, o której należy już teraz rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą jest ustawa o KRS. To jest jeden z pierwszych tematów, którymi musi zająć się nowy rząd. Przywracanie praworządności to jest temat od którego trzeba zacząć - wskazała.

Lewica chce liberalizacji aborcji. Posłanka Polski 2050: Ich projekty powinny trafić do komisji

We wtorek Lewica złożyła w Sejmie dwa projekty dotyczące liberalizacji prawa aborcyjnego. Pierwszy mówi o depenalizacji aborcji, drugi zaś traktuje o umożliwieniu przerwania ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania. Wejście w życie tego drugiego projektu regulowałoby kwestie klauzuli sumienia. Hennig-Kolska skomentowała propozycję Lewicy. Ja jestem zwolenniczką liberalizacja prawa aborcyjnego na wzór niemiecki. To jest trochę inna ścieżka niż ta obrana przez Lewicę. Ich projekty powinny trafić do komisji - zapewniła.

Zapewniła, że pozostali członkowie Polski 2050 mają taki sam punkt widzenia na tę kwestię. Natomiast oczywiście są również osoby, które są zwolennikami kompromisu. Tak jak w społeczeństwie.Dlatego jesteśmy zwolennikami referendum w tej sprawie, bo wiemy, że prezydent zawetuje prawo liberalizujące aborcję - powiedziała.