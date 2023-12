Grupa posłów Polski 2050-TD i KO 28 listopada wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dot. wsparcia odbiorców energii, przedłużający zamrożenie cen energii do 30 czerwca 2024 r., który zawiera także przepisy liberalizujące stawianie farm wiatrowych i wiatraków w Polsce.

Minister obrony narodowej we wpisie na platformie X odniósł się do wypowiedzi posłanki Polski 2050 Pauliny Hennig-Kloski.

Hennig-Kloska pytana w Polsat News o to, kto literalnie przygotował tekst tej ustawy, odpowiedziała: - Projektodawcą przepisów pierwotnym była Platforma Obywatelska. Myśmy dostali ten projekt do konsultacji. Ja go konsultowałam, złożyłam do niego cały szereg poprawek i absolutnie, tak jak powiedziałam, identyfikuję się z tym projektem.

"Osobiście zostałam poproszona…"

Dopytywana, czy zna z nazwiska autorów tych zapisów dot. wiatraków, powiedziała: - Osobiście zostałam poproszona przez Borysa Budkę o skonsultowanie, natomiast zwykle nad takim projektem pracują posłowie, legislatorzy, prawnicy zatrudnieni w klubie. Naprawdę proszę nie szukać tu drugiego dna. Nie ma żadnej afery.

Błaszczak komentując jej słowa napisał: "'Na słupa' - nowa metoda procedowania ustaw przez Platformę Obywatelską. Podczas, gdy lider Polski2050 bawi się w youtubera, Donald Tusk rozpoczął grę, którą wszyscy doskonale znamy - powolne niszczenie swoich koalicjantów. Finał tej gry też wszyscy znamy".