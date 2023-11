Orędzie prezydenta. Kto kandydatem na premiera

Pytany w kontekście orędzia prezydenta o to, kogo Andrzej Duda desygnuje na premiera, były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wskazał na obecnego Prezesa Rady Ministrów.

Myślę, że prezydent zapowie mianowanie premierem Mateusza Morawickiego- powiedział Czaputowicz w Radiu ZET.

"Andrzej Duda przyczynił się do porażki PiS"

Rozmówca wskazał na trudne położenie prezydenta w aktualnej rozgrywce politycznej. Trzeba mieć świadomość, że to w zasadzie dzięki prezydentowi PiS przegrało wybory, bo gdyby nie skierował wniosku w sprawie KPO [Krajowego Planu Odbudowy] do Trybunału Konstytucyjnego, to te pieniądze by napłynęły. Inaczej by wyglądała ta kampania i po prostu PiS miałoby otwartą drogę do zwycięstwa - stwierdził.

Rząd Mateusza Morawickiego, który bohatersko wynegocjował tę ustawę [o KPO] i przeforsował przez Sejm i tutaj prezydent taki cios zadał temu pomysłowi. Przy okazji ujawnił nieskładność, nieskuteczność czy paraliż Trybunału Konstytucyjnego - przekonywał były minister.