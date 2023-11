Anna Moskwa: Skarga na Niemcy jeszcze dziś

Minister Klimatu Anna Moskwa poinformowała, że wraz z Ministrem ds. Unii Europejskiej, Szymonem Szynkowskim vel Sękiem, wyśle w poniedziałek skargę do TSUE w związku ze sporem, jaki strona polska toczy z Niemcami odnośnie do odpadów składowanych na terytorium RP.

Informację minister Moskwa przekazała w serwisie X. "Przygotowaliśmy kompletną skargę do TSUE na Niemcy w temacie odpadów. To prawie tysiąc stron dokumentów i twardych dowodów. Jeszcze dzisiaj skarga będzie wysłana do Trybunału" - napisała Moskwa.

Moskwa żegna się z resortem

Anna Moskwa w osobnym wpisie podsumowała krótko okres, w którym kierowała resortem klimatu w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

"Dziś kończę swoją misję jako minister klimatu i środowiska. Ostatnie dwa lata to okres wytężonej pracy w dobie wojny i kryzysu energetycznego" - stwierdziła minister. "Dziękuję wszystkim, z którymi miałam przyjemność współpracować. Mam nadzieję, że rozpoczęte przeze mnie projekty dla Polski będą kontynuowane".