Ferenc, prawniczka organizacji prokobiecej Federa, która od lat domaga się prawa do aborcji, weszła teraz w skład Trybunału. Korespondentka gazety "Sueddeutsche Zeitung" przypomina, że Ferenc od dawna walczy o prawa kobiet i mniejszości seksualnych, zarówno w Polsce, jak i w Strasburgu. Reprezentowała m.in. kobietę, która dokonała aborcji przy użyciu tabletek poronnych, a psycholog, której wspomniała o tym, wezwała pogotowie i policję.

Cel ataków TVP

"W ten sposób stała się celem ataków państwowej stacji telewizyjnej TVP, która nadal trzyma linię PiS. Po tym, jak jej nominacja do Trybunału Stanu stała się znana, media związane z PiS informowały o niej szyderczo" – czytamy. Publicystka "Sueddeutsche Zeitung" ocenia, że prawniczka „wydaje się być nie do zatrzymania". Przewiduje, że w ciągu najbliższych czterech lat może mieć też sporo do zrobienia w ramach Trybunału Stanu. Wśród polityków, którzy mogliby odpowiedzieć przed komisją, wymienia m.in. lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudę. Kamila Ferenc mówi, że nie interesuje jej zemsta, ale odpowiedzialność.

Kim jest adwokatka?

Kamila Ferenc to polska adwokatka, działaczka społeczna i publicystka. Urodziła się 25 marca 1991 roku w Suwałkach. W 2015 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współzałożycielką Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu. W 2020 roku zdobyła nagrodę w konkursie Prawnik Pro Bono. W listopadzie 2023 roku została wybrana na członkinię Trybunału Stanu, będąc najmłodszą w historii III RP kobietą zajmującą to stanowisko.