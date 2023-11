Klara Klinger i Paulina Nowosielska: Będzie zemsta za to, co robił poprzedni rząd?

Kamila Ferenc*: Zemsta? To złe słowo.

To jakiego użyć?

Być może będą podejmowane dyskusje, kogo należałoby rozliczyć z ostatnich lat działalności. Rozliczyć w sensie prawnym, a nie wendety.

Reklama

Reklama

To może inaczej: będzie wendeta prawna?

Zemsta różni się od rozliczenia motywacją. Nie jestem w stanie wpłynąć na motywacje, którymi będą w kolejnych miesiącach kierowały się poszczególne polityczki i politycy. To od nich zależy, czy Trybunał Stanu będzie miał co robić. Ale obecna atmosfera i zapowiedzi, by pan Adam Glapiński czy Maciej Świrski stanęli przed nim, każą sądzić, że Trybunał będzie miał prawdopodobnie więcej pracy niż w poprzednich latach. Kluczowa jest tu arytmetyka sejmowa czy Zgromadzenia Narodowego.

Kamila Ferenc to prawniczka, wybrana przez klub Lewicy do Trybunału Stanu

Rozmawiały Klara Klinger, Paulina Nowosielska

CZYTAJ WIĘCEJ W PONIEDZIAŁKOWYM WYDANIU "DGP. DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>