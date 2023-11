Grzegorz Braun w Sejmie uderzył w Mateusza Morawieckiego. Oskarżył premiera o "śmierć ćwierć miliona Polaków podczas pandemii COVID-19". To on powinien stanąć przed sądem i Trybunałem Stanu - mówił polityk.

"Morawiecki jest za to odpowiedzialny"

Kto w Polsce wpadł na pomysł, żeby zamknąć drzwi przed spowiednikiem, który miałby podejść do łóżka umierającego. Co to za totalniacy, zbrodniarze? No siedzi tutaj, oczywiście odpowiedzialny za to Mateusz Jakub Morawiecki. Tak jest. Który ma na koncie więcej niż Jaruzelski z Kiszczakiem, jeśli chodzi o posyłanie na tamten świat Polaków. Tak, ćwierć miliona - ocenił Braun.

Ćwierć miliona ludzi, którzy nie pomarli na żadnego tam wrażego wirusa, tylko zwykłe niewydolności, zawały, niedrożności. Poumierali, dlatego, że zamknęliście szpitale. Ale on za to odpowiada. To na jego wachcie. To on powinien stanąć przed sądem i Trybunałem Stanu. Więcej szacunku dla ludzkiego życia - dodał.

Interwencja Czarzastego

Na wypowiedzi posła Konfederacji zareagował wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. Panie pośle. Szanuję wszystkich posłów i ich wypowiedzi, ale mam do pana uprzejmą prośbę. Tak jakoś spróbowaliśmy od nowej kadencji się nie obrażać. Spróbujmy. Mam do pana taką bardzo ciepłą prośbę, zanim pan powie, niech pan złapie trochę refleksji do tego, co pan powie. To jest uprzejma prośba - mówił.

O tym, czy ktoś jest zbrodniarzem, czy nie, decyduje sąd. W związku z tym mam uprzejmą prośbę o dystans - powiedział wicemarszałek.