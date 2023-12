Poseł Grzegorz Braun zgasił gaśnicą chanukiję, która stoi na korytarzu sejmowym - napisał na na Platformie X dziennikarz Wirtualnej Polski, Patryk Michalski. W Sejmie odbywała się dziś uroczystość poświęcona żydowskiemu świętu Chanuki. Z powodu incydentu korytarze Sejmu zostały zasnute proszkiem z gaśnicy, której użył poseł Braun.

Incydent wydarzył się podczas zapalania kolejnej świecy. Jak podaje Grzegorz Osiecki z DGP, uczestnicy uroczystości musieli być ewakuowani.

Marszałek Sejmu ogłosił już, że prezydium Sejmu zbierze się w celu wyznaczenia kary dla posła Konfederacji. Następnie wykluczył go z posiedzenia Sejmu.

"Stała się rzecz absolutnie skandaliczna"

Stała się rzecz absolutnie skandaliczna. Sejm, którego jestem marszałkiem, nie będzie tego tolerował. Za chwilę razem z komendantem przejrzymy już nie nagrania z telefonów, tylko z monitoringu sejmowego. Pan poseł Braun został uznany za osobę, która "w rażący sposób naruszył porządek Sejmu - poinformował marszałek Sejm Szymon Hołownia.

Dokonałem oficjalnego wykluczenia posła Brauna z obrad. Wieczorem zbierze się Prezydium Sejmu, które ustali wysokość kary finansowej. Zostanie przeciw niemu także skierowany wniosek do prokuratury, najpewniej z paragrafu o zakłócenie obrządku religijnego. Nie będzie żadnej tolerancji dla rasizmu, nietolerancji dopóki ja jestem marszałkiem. To jest po prostu obrzydliwe. Taki akt chamstwa, agresji, głupoty nie zdarzył się tu od dawna. Zero tolerancji dla antysemickich, ksenofobicznych dewiacji w polskim parlamencie - dodał Hołownia.

Co to jest Chanuka

Wyznawcy judaizmu rozpoczęli w czwartek po zachodzie słońca obchody święta Chanuki (hebr. święto Świateł). Zgodnie z kalendarzem żydowskim rozpoczyna się ono 25 dnia miesiąca kislew a kończy - 2 dnia tewet. W kalendarzu gregoriańskim, w tym roku rozpoczyna się ono 7 grudnia a zakończy 14 grudnia.

Zapalanie światła jest jedną z najważniejszych czynności Chanuki. Pierwszego wieczoru po zachodzie słońca gospodarz domu zapala świecę główną i święcę pierwszą. Drugiego dnia zapala znowu świecę główną i pierwszą oraz drugą itd. Świece zapala się od lewej strony.

Do zapalania każdej kolejnej świecy służy specjalna, dodatkowa świeczka zwana "szamesem" (hebr. "szamasz" — posługacz), która umieszczona jest w dziewiątym, pomocniczym ramieniu chanukiji — mającej osiem pojemniczków na oliwę lub na świeczki. Chanukowy świecznik ustawia się w oknie lub w innym dobrze widocznym miejscu, gdzie powinien palić się przynajmniej 30 minut każdego dnia świąt. Światło nie może służyć żadnym praktycznym celom.