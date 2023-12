Przesunięto to na poziom techniczny. Ma się tym zająć rada ds. środowiska. Plan jest taki, żeby bez głosowania przesunąć to i poddać pod obrady wiosennej Rady Europejskiej – tłumaczył w Radiu ZET Szynkowski vel Sęk.

"Przyparliśmy Donalda Tuska do ściany"



Polityk PiS wyraził “zdziwienie, że Sejm nie zabiera głosu w tak istotnej kwestii. Nie potrafię tego zrozumieć. Jest dwustronicowy projekt uchwały. Wydaje się, że jest dla niego poparcie w Sejmie - mówi szef MSZ. Polityk dodaje, że Róża Thun głosowała w PE za zmianami traktatowymi, "jest wyrazicielem głosu Polski 2050 i może dlatego marszałek Hołownia nie chce tego procedować"..

Polityk został zapytany, czy szef PO sprzeciwia się zmianom traktatowym. Przyparliśmy Donalda Tuska i jego europosłów do ściany. To dobrze, że zmienili zdanie – komentował w Radiu ZET.

"Trzeba walczyć, by Polska nie wpadła w ręce Donalda Tuska"

Prowadzący rozmowę zapytał, czy Bruksela gra z Tuskiem przeciwko Morawieckiemu? Tak, zdarza się, że tak jest – odpowiedział minister spraw zagranicznych.

Polityk został zapytany w Radiu ZET o przyszłego szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego.To będzie fatalny wybór. Jeśli ktoś ma tego rodzaju wyskoki i teraz ma być szefem polskiej dyplomacji, to ja jestem przerażony. W ostatnich latach zasłynął m.in. z tego, że nie potrafił w sposób transparentny pokazać kontaktów, wynikając z podróży służbowych… Afera katarska w PE, później okazało się, że jego tłity pokazywał rosyjski ambasador w ONZ, słynny tłit „thank you USA” używany przez rosyjską propagandę”. - PiS swego czasu myślał o rozbiorze Ukrainy – takie słowa wypowiedział Sikorski. Rzecz niewyobrażalna – odpowiedział szef MSZ. Trzeba walczyć, by Polska nie wpadła w ręce Donalda Tuska i jego kolegów. To jest niesłychanie groźne - mówił.