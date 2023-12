Jacek Sasin w wywiadzie dla RMF FM podkreślił, że partia Prawo i Sprawiedliwość jest przygotowana do podjęcia dyskusji na temat wyborów korespondencyjnych. Jako dowód na to podał fakt, że partia głosowała za utworzeniem komisji śledczej do zbadania tej kwestii. Wyjaśnił, że wokół tego tematu pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji, które mogą zostać obalone dzięki pracy komisji.

Reklama

"Prawnie sprawa jest zamknięta"

Sprawa wyborów korespondencyjnych była badana przez Najwyższą Izbę Kontroli, prezesa Banasia, którego chyba nikt nie podejrzewa o sympatię do mnie czy Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Banaś na siłę próbował postawić zarzuty, postawił te zarzuty, skierował to do prokuratury. Prokuratura dwukrotnie tę kwestię umorzyła. Niezawisły sąd, kierowany przez sędziego o sympatiach zupełnie innych niż do Prawa i Sprawiedliwości, potwierdził prawidłowość tego umorzenia. Prawnie sprawa jest zamknięta - mówił polityk w RMF FM.

Reklama

Reklama

"Nie chciałbym występować w roli wróżki"

Zawsze mówię, że nie chciałbym występować w roli wróżki czy przepowiadającego przyszłość. Trudno być optymistą przed poniedziałkiem - mówił Jacek Sasin w RMF FM, odpowiadając na pytanie o możliwość uzyskania wotum zaufania dla nowego rządu pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Zawsze do końca trzeba walczyć, próbować tę większość zbudować. To jest nasze zobowiązanie wobec wyborców - dodał.

Kiedy nowy rząd?

Premier Mateusz Morawiecki ma czas do poniedziałku, aby przekonać większość sejmową do poparcia jego nowego gabinetu, ale w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej dojdzie do powołania rządu Donalda Tuska. Lider Koalicji Obywatelskiej wybrał już 19 szefów resortów.

Donald Tusk w środę i czwartek prowadził indywidualne konsultacje z kandydatami na ministrów.