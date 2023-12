Szymon Hołownia. Co dalej z umowami podpisanymi przez rząd PiS

Umowy podpisane przez tymczasowy rząd PiS mogą być unieważnione - zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia w Radiu ZET.

Wczoraj podobne deklaracje składał przyszły wicepremier w rządzie Donalda Tuska i lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem szefa PSL nowy rząd będzie zobowiązany do zbadania nie tylko ostatnich umów, które minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał na dostarczenie sprzętu. To nie dotyczy tylko jednego resortu - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Hołownia: PiS jest od administrowania, a nie rządzenia

PiS od 15 października powinien ograniczyć się do administrowania państwem, a nie wydawać publiczne pieniądze - ocenił Hołownia. Najważniejsze jednak jest to, by nowy rząd Donalda Tuska od razu wziął się do efektywnej pracy - zapowiedział marszałek Sejmu.