Jacek Ozdoba rozśmieszył dyskutantów

Jacek Ozdoba, minister w rządzie Mateusza Morawieckiego, stwierdził, że "Platforma Obywatelska jest wybitna, jeśli chodzi o zacieranie śladów". I to właśnie na te słowa politycy zareagowali nieskrywanym śmiechem. Ozdoba dodał, że "jeśli jesteś z PO, to sądy będą cię broniły jak niepodległości", odnosząc się do afery vatowskiej.

Na te słowa zareagował Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, przypominając, że "jedną z największych afer vatowskich odkryto w 2019 roku w ministerstwie rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość".

Komisje śledcze w Sejmie X kadencji

Posłanka PiS Anna Zalewska powiedziała, że jej ugrupowanie poprze utworzenie komisji śledczych zapowiadanych przez nową większość sejmową. My nie mamy nic do ukrycia, jesteśmy transparentni - stwierdziła Zalewska.

Wcześniej Ozdoba ocenił, że "przyszły rząd ma już aferę, a Donald Tusk nie zdążył jeszcze objąć teki premiera". Ozdoba miał na myśli zamieszanie w związku z pracami nad tzw. ustawą wiatrakową.

Ripostując Robert Kropiwnicki stwierdził, że "bardzo lubi, jak PiS zarzuca jakiekolwiek afery". Oni zapominają, że sami są jedną wielką aferą. Te wszystkie rzeczy, do których już powołaliśmy komisje śledcze, to wierzchołek afer pisowskich, które będziemy rozliczać - zapowiedział poseł KO.