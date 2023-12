Nie raz była już zmiana warty w rządzie, nie jest to wydarzenie nadzwyczajne. Co do przekazania, nie wiem, nie ma tutaj jeszcze decyzji - tak Piotr Mueller na antenie Polsat News odpowiedział na pytanie o uroczyste przekazanie władzy. Nie zawsze tak było i nie jest to tradycja - dodał rzecznik rządu.

Rzecznik komentuje słowa Kaczyńskiego

Piotr Mueller był też pytany o atak Kaczyńskiego na Tuska. Nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno: pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem - powiedział bowiem wczoraj na mównicy prezes PiS. Zdaniem rzecznika rządu, takie wypowiedzi się zdarzają. Z mównicy sejmowej padają często mocne słowa, tak jak te Jarosława Kaczyńskiego, ale w debacie parlamentarnej czasem się zdarzają - wyjaśnił.

Dodał też, że - jego zdaniem - w polityce Donalda Tuska przez jakiś czas widoczne było realizowanie interesów niemieckich i określenie to padło w tym kontekście.

Sejm wybrał Tuska na premiera

Sejm wybrał w poniedziałek wieczorem w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.