To jest wspaniały dzień dla tych wszystkich, którzy wierzyli, nawet śpiewali, że jeszcze będzie lepiej i przegonimy mrok - mówił Donald Tusk na mównicy sejmowej. Będę dłużnikiem tych wszystkich, którzy zaufali tej nowej wspaniałej polskiej nadziei i postanowili dokonać tej historycznej zmiany - dodał.

Reklama

"Chcę podziękować Lechowi Wałęsie"

Chcę podziękować Lechowi Wałęsie. Nie wiem, czy pan pamięta, że 44 lata temu przygotowywaliśmy manifestację pod stocznią, wtedy bezpieka chciała nas rozpędzić, wtedy zrozumiałem, że polityka może być pięknym powołaniem - mówił dalej nowy premier.

Reklama

Tusk zwrócił się też do swojej rodziny. Małgosiu, Kasiu, Michale, mamo, przepraszam, że polityka znowu wdarła się w nasze życie. Przepraszam, inaczej nie mogłem - stwierdził.

Tusk "dziękuje" działaczom PiS

"Podziękował" też działaczom i politykom PiS.To dzięki wam się udało obudzić miliony ludzi. Dzięki temu, co zrobiliście publicznie i jak atakowaliście ludzi, tyle Polek i Polaków się obudziło i postanowiło odsunąć was od władzy - mówił.

Tusk zabrał też głos ws. swoich dziadków. Przypomniał, że Lech Kaczyński był oburzony tym, co Jacek Kurski zrobił, mówiąc o "dziadku z Wehrmachtu". Chciałem to zwycięstwo dedykować moim dziadkom. Obaj byli polskimi kolejarzami z Wolnego Miasta Gdańsk, obaj mieli polską kartę żywnościową, którą przechowujemy dziś jak relikwię - zauważył.