"Obiecałem i dotrzymuję słowa"

Obiecałem i dotrzymałem słowa. Ponieważ Donald Tusk został premierem wystąpiłem z żądaniem pilnego przyjęcia mojej dymisji. Każda chwila instytucjonalnego kojarzenia z takim premierem jest dla mnie dyshonorem - napisał w środę na platformie X wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński.

Reklama

Wojewoda mazowiecki złożył dymisję

Pod wpisem umieścił skan wniosku adresowany do premiera Donalda Tuska. Napisał w nim, że w związku z dokonaniem przez Sejm RP wyboru go na urząd Prezesa Rady Ministrów zwraca się z żądaniem pilnego przyjęcia swojej dymisji, którą złożył na ręce Mateusza Morawieckiego 13 listopada. Kierowałem się przy obejmowaniu zaszczytnej funkcji wojewody mazowieckiego troską o przyszłość naszej Ojczyzny oraz poczuciem dobra wspólnego. Pańskie poglądy, działania, zaniedbania, wybory życiowe, jak i przyświecające Panu wartości stanowią zaprzeczenie wszystkiego co winno leżeć nie tylko u podstaw dobrego rządu, ale również być spoiwem polskiego życia publicznego. Każda chwila bycia instytucjonalnie kojarzonym z takim premierem jak Pan jest dla mnie dyshonorem.

Reklama

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.