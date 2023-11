Anna Wittenberg: Zacznijmy od sprawy fundamentalnej: Legia Warszawa czy Widzew Łódź?

Tobiasz Bocheński: Tylko Pelikan Łowicz. Szczerze mówiąc, nie jestem fanem piłki klubowej i jako wojewoda nawet nie powinienem nim być, ponieważ gdy łamana jest ustawa o imprezach masowych, muszę czasami zamykać trybuny. Nie mogę być wtedy po żadnej ze stron.

Pytam nie bez powodu - wcześniej był pan wojewodą łódzkim, jest pan łodzianinem z pochodzenia. Dlaczego pan zmienił województwo niecały rok przed końcem kadencji?

Zgodziłem się przyjąć zadanie od premiera Morawieckiego. Możemy to porównać z taką sytuacją, w której rząd to jest sztab, a wojewodowie to są oficerowie rządu w terenie…

Ale dlaczego zmienił pan jednostkę?

Jeżeli dowództwo widzi zadanie dla oficera w innym miejscu, to należy je wykonać.

