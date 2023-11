Moim zdaniem naturalnym kandydatem na prezydenta jest Rafał Trzaskowski - powiedział Sławomir Nitras.

Jest mi do niego bliżej. Wiem, że bardzo konsekwentnie przygotowuje się do kampanii - dodał

Nitras wyraził szacunek dla Szymona Hołowni, który osiągnął 11-procentowy wynik w wyborach prezydenckich w 2020 roku i ma wszelkie prawo startować w wyborach w 2025 roku.

Exposé Morawieckiego

Nitras, został zapytany o to, czy zostanie ministrem sportu w rządzie Donalda Tuska. Poseł odpowiedział, że muszą się wstrzymać i poczekać do 11 grudnia. Posła KO zapytano, czy w dniu wygłoszenia exposé przez Morawieckiego zostanie powołany nowy rząd. W odpowiedzi stwierdził, że chciałby, ale to zależy od Donalda Tuska. Nie wykluczam, że Tusk powinien stanąć na mównicy drugiego dnia rano, 12 grudnia - powiedział.